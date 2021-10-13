Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие уже находится на этапе боевого дежурства.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ходе выступления российского лидера на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" ведущая во время обсуждения вопросов стратегической стабильности напомнила, что Россия разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха.

"Нет, нет, нет, 3 Маха - это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России", - сказал Путин.

По словам главы РФ, подобные системы разрабатываются также в других странах.

"Здесь нет ничего необычного, высокотехнологичные армии мира будут иметь такие системы, будут, и в ближайшее время. Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы, и впервые в истории даже, обогнав наших основных конкурентов - в данном случае Соединенные Штаты - по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем, никому не угрожаем", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова вести переговоры по сокращению наступательных вооружений.

"Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на этот счет", - заявил Путин.

Сегодняшняя администрация США, как заявляет Путин, "в принципе на этот путь встает".

"И у нас контакты на этот счет развиваются после, кстати говоря, нашей встречи с президентом Байденом в Женеве", - сказал глава государства.

Напомним, еще в 2019 году Путин сообщил о российском гиперзвуковом оружии, которого нет больше ни у кого.

Также мы рассказывали, что конструктор российской гиперзвуковой ракеты "Авангард" заявил, что ее невозможно засечь вражеской ПРО.