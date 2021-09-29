В Кремле считают важной тему военно-технического сотрудничества Украины и Турции, но при этом озабочены тем, чтобы Киев не применял турецкое вооружение для "ударов по собственным гражданам" на Донбассе.

Об этом в сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, (эта тема - Ред.) важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по гражданам Украины", - сказал Песков.

Напомним, что в среду, 29 сентября, во время переговоров президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом может быть затронут вопрос поставок оружия в Украину.

Как сообщалось, в сентябре Эрдоган заявил в ООН о непризнании Анкарой аннексии Крыма Россией. В свою очередь в Кремле отреагировали на слова турецкого лидера.

Ранее "Страна" писала о том, что Эрдоган пожаловался на "не хорошие" отношения с Байденом и обвинил его в поставках оружия террористами.