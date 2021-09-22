В Кремле осведомлены о позиции президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации, однако категорически с ней не согласны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит в Россию. Эта позиция нам хорошо известна, мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной. Все-таки мы предпочли бы сосредоточиться на тематике развития двусторонних отношений и взаимодействия в решении очень горячих региональных вызовов",- говорит он.

При этом пресс-секретарь уточнил, что в ходе рабочего визита Эрдогана в Россию Кремль хотел бы сосредоточиться именно на обсуждении двусторонних отношений.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Во время речи он заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и о непризнании Анкарой аннексии Крыма Российской Федерацией.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с турецким коллегой Эрдоганом. Они обсудили экономическое сотрудничество между Киевом и Анкарой, а также освобождение активистов, задержанных Россией в Крыму.

Также Реджеп Тайип Эрдоган прилетит 29 сентября на день в Сочи, где увидится с главой Кремля Владимиром Путиным.