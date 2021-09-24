Президент Турции Тайип Эрдоган, который ранее уже говорил о напряженных отношениях с США, заявил, что его сотрудничество с американским коллегой Джо Байденом не заладилось с самого начала. При этом, он назвал лидеров Соединенных Штатов, с которыми ему хорошо работалось.

Цитирует турецкого президента агентство Anadolu.

Эрдоган назвал американских президентов, с которым у него были хорошие отношения, и добавил, что с действующим американским лидером у него не заладилось с самого начала.

"Я хорошо работал с (Джорджем - Ред.) Бушем - младшим, с господином (Бараком - Ред.) Обамой, с господином (Дональдом - Ред.) Трампом, но я не могу сказать, что мы хорошо начали с господином (Джо - Ред.) Байденом", - сказал президент Турции.

Также он заявил, что глава Белого дома начал "поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии" (видимо, имеются в виду курды), добавив, что не собирается равнодушно взирать на это.

Напомним, в 24 апреле Джо Байден официально признал геноцид армянского населения в Османской империи. Американский лидер в официальном заявлении назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века "геноцидом". После чего Эрдоган раскритиковал американского лидера и заявил о напряженных отношениях с США.

Также мы приводили ранее слова Эрдогана, который раскритиковал Байдена за слова о Путине-"убийце".