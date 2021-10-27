Председатель Комитета начальников штабов ВС США (аналог главы Генштаба - Ред.) генерал Марк Милли сравнил испытание китайской ядерной гиперзвуковой ракеты с запуском первого советского "Спутник-1", который спровоцировал "космическую гонку" между СССР и США.

Об этом пишет газета Financial Times.

"И это всего одна ракетная система. Военные возможности Китая куда мощнее, и они быстро увеличиваются", - сказал Милли.

Он считает, что гиперзвуковые ракеты, искусственный интеллект, роботы приведут к радикальным изменениям в характере и типах ведения войны.

Отметим, что "Спутник-1" - первый искусственный спутник Земли, который был запущен СССР 4 октября 1957 года. Его запуск ознаменовал начало "космической гонки" между СССР и США.

Напомним, 17 октября издание "Financial Times" сообщило, что в Китае протестировали новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом. Сообщалось, что ракета облетела Землю через низкоорбитальное пространство и не поразила цель, промахнувшись на три десятка километров.

После этого Китай опроверг эту информацию. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что это было обычное испытание для проверки технологии повторного использования космического аппарата.

Также мы писали, что в США успешно завершили испытания гиперзвуковой ракеты HAWC, скорость которой в пять раз превышает скорость звука.