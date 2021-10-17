В Китае протестировали новые космические возможности с помощью гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом.

Об этом сообщает издание "Financial Times".

По данным источников, еще в августе военные КНР испытали гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, продемонстрировав передовой космический потенциал. По данным источников, китайские военные запустили ракету с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, которая пролетела через низкоорбитальное пространство, а затем снизилась, чтобы достичь своей цели.

При этом, ракета не попала в цель, промахнувшись примерно на два десятка миль. Однако, испытания показали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия и оказался намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США.

Эти испытания стали "неприятным сюрпризом" для Пентагона, как уверяют источники. Ракета пролетела через Южный полюс, в то время как основные ресурсы американской ПРО расположены в северном полушарии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве иностранных дел Китая негативно оценили передачу Австралии технологий Соединенных Штатов по атомным субмаринам в рамках нового трехстороннего военного союза AUUKUS. Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Чжао Лицзянь заявил, что союз трех стран вредит международному режиму нераспространения ядерного оружия и подстегивает гонку вооружений.

Также мы писали, что в Министерстве иностранных дел КНР сообщили о плодотворных контактах с захватившим территорию и власть Афганистана "Талибаном". Как утверждает представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбиня, сейчас у Пекина выстроена "открытая и эффективная коммуникация с афганским "Талибаном".