Объект, с которым 2 октября в Индо-Тихоокеанском регионе столкнулась атомная подлодка США Connecticut, скорее всего, мог быть китайским. Вероятно, его создали для противодействия подводным силам потенциальных противников.

Об этом со ссылкой на гонконгский ресурс iNews пишет "Интерфакс".

По информации журналистов, после столкновения с неизвестным китайским подводным объектом подлодка Connecticut была зафиксирована спутником в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг, в Южно-Китайском море. Остров с 1974 года контролируется КНР, однако претензии на обретение контроля над ним имеет и Вьетнам.

По информации журналистов, американская подлодка USS Connecticut могла подходить к острову в целях разведки, в этот момент и произошло столкновение. При этом вряд ли субмарина врезалась в подводный рельеф, поскольку американцы хорошо изучили Южно-Китайское море. Скорее всего, это был китайский подводный искусственный объект, недавно созданный в районе острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника.

Напомним, агенты ФБР взяли сотрудника министерства ВМС США и его жену за передачу секретных данных об атомных подлодках.

Также мы писали о том, что у США появилась новая подлодка с ядерными боеголовками, разработанными для сдерживания России.