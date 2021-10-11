Сотрудника Министерства Военно-морских сил США вместе с женой задержали в штате Западная Вирджиния по обвинению в передаче иностранному государству секретных данных о строительстве атомных подводных лодок.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Так, в Америке задержали 42-летнемго Джонатана Тоэби, который имел доступ к секретной информации. По информации властей США, в апреле прошлого года он пытался выйти на связь с неназванным иностранным государством. За вознаграждение Тоэби предлагал передать данные о строении атомных подлодок ВМС США.

На связь с мужчиной вышел сотрудник Федерального бюро расследований США, который работал под прикрытием и представился представителем заинтересованного в этих сведениях государства.

В результате Тоэби при содействии своей жены дважды передал секретные данных, получив вознаграждение суммой не менее 100 тыс. долларов в криптовалюте.

Однако, в субботу его задержали в Западной Вирджинии при попытке в третий раз передать секретную информацию.

Тоэби и его супруге предъявили обвинение в сговоре и незаконной передаче секретных данных иностранному государству. Теперь им грозит тюремное заключение сроком вплоть до пожизненного и штраф в размере до 100 тысяч долларов.

Ранее мы писали о том, что бывшие и действующие сотрудники украинского оборонного предприятия пытались продать секретную проектную документацию о военном кораблестроении в одну из азиатских стран за два миллиона долларов.

Также сообщалось, что СБУ обратилась к украинцам с просьбой сообщать о шпионах и беспилотниках.