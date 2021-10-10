Бывший танкист армии Франции обнародовал в сети секретное руководство по управлению танком Leclerc. Такой шаг бывший военный сделал с целью выиграть спор на форуме компьютерной игры War Thunder.

Об этом сообщает UK Defence Journal.

Инцидент произошел во время обсуждения пользователями характеристики представленного в игре танка. Один из них не удержался и поделился, что был членом экипажа Leclerc S2. Как доказательство своих слова он выложил часть секретного руководства.

Впрочем, позже модераторы форума удалили его сообщение.

На данный момент танк Leclerc S2 стоит на вооружении французской армии.



При этом подобная ситуация - не первый случай утечки засекреченных материалов на форуме War Thunder. Ранее один из пользователей опубликовал документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы уточнить его дизайн в игре.

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