Неизвестный хакер слил в сеть исходный код видеостримингового сервиса Twitch, а также информацию о предполагаемых заработках русскоязычных стримеров и другие детали.

Данные стали доступны из сегодняшнего слива Twitch.

Так, пользователь с ником "Sinoc229" нашёл пласт интересной информации. Например, появились данные про Vapor — аналоге Steam (онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ) от Amazon Games.

Согласно опубликованным файлам, в проект интегрируют функционал Twitch и добавят игру Vapeworld - она станет VR-чатом. Все названия используются в качестве рабочих.

Помимо этого, стала известной информация о заработке стримеров. Например, бывший киберспортсмен под ником "xQcOW" за сентябрь текущего года получил на Twitch 752 тыс. долларов, в то же время Hasanabi заработал почти 211 тыс. долларов.

Также появились данные и о выплатах стримеров с подписок (не учитывая донаты и рекламу) с июня 2019 года по сентябрь 2021 года (исключая июль 2019):

Хесус (JesusAVGN): 112 186$;

Мэддисон (HoneyMad): 88 503$;

HardPlay (hardgamechannel): 75 334$;

Братишкин (bratishkinOFF): 72 212$;

Сильвернейм (SilverName): 70 099$;

Оляша (olyashaa): 67 044$;

Манурин (Manyrin): 66 362$ ;

Симпл (s1mple): 64 082$;

Орк-подкастер (Orkpod): 55 164$;

Бустер (buster): 44 646$;

Зануда (zanuda): 35 614$ ;

Эвелон (Evelone192): 34 663$;

Генсуха (GENSYXA): 28 348$.

Впрочем, эти данные могут быть не совсем достоверными, поскольку стример FormaL отреагировал на слив несерьёзно.

По словам хакера, он сделал это из-за желания развить конкуренцию в стриминге из-за того, что Twitch — "отвратительная токсичная выгребная яма". Он добавил, что это только первая часть утечки.

Сервис Twitch утечку также никак не прокомментировал.

Полный список стримеров и их заработки можно просмотреть на pastebin.com.

Ранее мы писали о том, что в прошлом году стример Станислав Reeflay вечером провел видео трансляцию с мертвой девушкой. На предыдущем стриме она была, судя по всему, пьяна, а утром он вышел онлайн уже с ее мертвым телом, которое лежало на диване, завернутое в одеяло

Позже, задержанного блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, устроившего стрим с телом мертвой подруги, Валентины Григорьевой, обвинили в смерти 28-летней девушки.