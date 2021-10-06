От 28 до 112 тысяч долларов. В сети появились данные о заработках русскоязычных стримеров
Неизвестный хакер слил в сеть исходный код видеостримингового сервиса Twitch, а также информацию о предполагаемых заработках русскоязычных стримеров и другие детали.
Данные стали доступны из сегодняшнего слива Twitch.
Так, пользователь с ником "Sinoc229" нашёл пласт интересной информации. Например, появились данные про Vapor — аналоге Steam (онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ) от Amazon Games.
Согласно опубликованным файлам, в проект интегрируют функционал Twitch и добавят игру Vapeworld - она станет VR-чатом. Все названия используются в качестве рабочих.
Помимо этого, стала известной информация о заработке стримеров. Например, бывший киберспортсмен под ником "xQcOW" за сентябрь текущего года получил на Twitch 752 тыс. долларов, в то же время Hasanabi заработал почти 211 тыс. долларов.
Также появились данные и о выплатах стримеров с подписок (не учитывая донаты и рекламу) с июня 2019 года по сентябрь 2021 года (исключая июль 2019):
- Хесус (JesusAVGN): 112 186$;
- Мэддисон (HoneyMad): 88 503$;
- HardPlay (hardgamechannel): 75 334$;
- Братишкин (bratishkinOFF): 72 212$;
- Сильвернейм (SilverName): 70 099$;
- Оляша (olyashaa): 67 044$;
- Манурин (Manyrin): 66 362$ ;
- Симпл (s1mple): 64 082$;
- Орк-подкастер (Orkpod): 55 164$;
- Бустер (buster): 44 646$;
- Зануда (zanuda): 35 614$ ;
- Эвелон (Evelone192): 34 663$;
- Генсуха (GENSYXA): 28 348$.
Впрочем, эти данные могут быть не совсем достоверными, поскольку стример FormaL отреагировал на слив несерьёзно.
По словам хакера, он сделал это из-за желания развить конкуренцию в стриминге из-за того, что Twitch — "отвратительная токсичная выгребная яма". Он добавил, что это только первая часть утечки.
Сервис Twitch утечку также никак не прокомментировал.
Полный список стримеров и их заработки можно просмотреть на pastebin.com.
Ранее мы писали о том, что в прошлом году стример Станислав Reeflay вечером провел видео трансляцию с мертвой девушкой. На предыдущем стриме она была, судя по всему, пьяна, а утром он вышел онлайн уже с ее мертвым телом, которое лежало на диване, завернутое в одеяло
Позже, задержанного блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, устроившего стрим с телом мертвой подруги, Валентины Григорьевой, обвинили в смерти 28-летней девушки.