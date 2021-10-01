В Москве задержали двух блогеров - уроженца Таджикистана Руслана Бобиева и жительницу Москвы Асю Акимову, которые устроили аморальную фотосессию напротив храма Василия Блаженного на Красной площади. В сеть попали несколько кадров, на которых девушка в куртке с надписью "полиция" на спине стоит на коленях перед парнем в откровенной позе, имитирующей оральные ласки.

Пранкеры были задержаны правоохранителями, теперь одного из них могут депортировать из России и привлечь к уголовной ответственности по статье за "сопротивление полиции". Девушку арестовали на 10 суток по аналогичной статье и еще по статье за "незаконное ношение формы".

"Имитировали половой акт на фоне храма", - что известно о случившемся

30 сентября московская полиция задержала таджикского блогера Руслана Бобиева, который опубликовал на своей странице в соцсетях провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. На одном из снимков Бобиев вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт.

Откровенные кадры Бобиев выложил на своей странице в Instagram и TikTok, подписав их так: "Трудовой кодекс - не Уголовный, можно и нарушить".

Блогер пообещал выложить еще фото после того, как эти наберут 10 тысяч отметок "мне нравится", но молодых людей задержали за хулиганство и страницу пришлось поспешно удалить.

Фотография вызвала бурную реакцию интернет-пользователей, которые сочли действия молодых людей аморальными и потребовали наказать блогеров.

Руслана с девушкой даже предлагали отправить к Кадырову (глава Чечни Рамзан Кадыров, Ред.) "на перевоспитание".

"В России расслабились, почувствовали свободу", "Ради лайков на всё, как куры ради корма", "Совсем страх потеряли", "Скоро слово блогер станет ругательным, и это будет правильно", "из Таджикистана? вот туда их обоих и отправьте... в воспитательных целях, а девка местных будет учить, как надо" - писали в соцсетях.

В настоящее время известно, что Руслан Бобиев был задержан за провокационную фотографию на 10 суток, после чего его депортируют из России. В отношении него возбуждено несколько статей, в том числе ст.19.3 ("Сопротивление полиции при задержании") и ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания").

Также суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей.

Музаффар (настоящее имя парня) тысячу раз извинился, признал вину и раскаялся в суде, но наказания - за сопротивление полиции - избежать не удалось. Блогер попросил, чтобы его депортировали в Таджикистан, откуда он родом.

"Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал", - сказал он в ходе допроса.

Он также извинился за выложенную фотографию, а подобный контент обещал больше не снимать.

"Я фоткался возле храма. Я искренне извиняюсь, я никогда больше так не буду делать. Я фоткался с девушкой, возле меня сидит в форме полиции. Я искренне извиняюсь! Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать", - опубликовал видео с допроса блогера, который с трудом говорит по-русски канал Mash.

В пресс-службе столичного МВД отметили, что задержана также девушка с совместной с блогером фотографии. Ее привлекают по статье 19.3, ей вменяется также статья 17.12 КоАП ("Незаконное ношение формы"). Как следует из телеграм-канала Readovka, тиктокерша Анастасия Акимова (Чистова) задержана правоохранителями на 10 суток.

В интервью Life 19-летняя Ася Акимова (Чистова) заверила, что готова отвечать за свои действия перед правоохранителями, но не перед пользователями, обрушившимися с критикой.

"Угрозы поступают бесконечно, но я уверена, что вскоре это забудется. Это просто фото, никто не думал, что всё это начнётся. Люди забывают про веру, когда им выгодно, но вспоминают, когда надо кому-то подпортить жизнь", - сказала она.

По словам Аси, угрозы ей пишут мужчины старше ее, пытаясь напугать. При этом изначально идея о съемке в полицейской форме с Бобиевым возникла спонтанно, когда пара снимала милое видео. Ася призналась, что любит форму правоохранителей и заказала ее давно в Сети, когда мечтала работать в органах, но не прошла отбор.

Блогерша также добавила, что на ее аккаунте подобной фотографии, которую выложил Руслан, не было. "Я за красивые и милые кадры, то, что выкладывает Руслан, меня не касается, но против я не была, это факт", - добавила девушка.

О том, какую ответственность понесут в итоге пранкеры, кроме депортации и ареста на 10 дней, "Страна" напишет позже. Ясно одно: пока молодежь будет провоцировать подобными действиями правоохранителей, ситуации будут повторяться. Правда, что-то тяжелее статей за "хулиганство" молодым людям за фото явно не светит.

А вот если грань хайпа будет все больше сдвигаться в сторону криминала, тут уже будет явно не до "лайков". Об этом пишет спецкорреспондент "Страны" Олеся Медведева, которая интересуется, где грань хайпа и о чем думали в тот момент блогеры?

"Вот где она, грань хайпа?

Это таджикский блогер и тиктокерша в Москве. Это фото у них в соцсетях вызвало бурную дискуссию, ребята думали, что это типа прикольно, хайпанут как следует.

Теперь:

Одного могут депортировать из России + хулиганка и статья за оскорбление чувства верующих.

Второй 10 суток уже дали + тоже статьи.

Оно стоило того? Что вообще в голове у молодых людей было в тот момент?", - написала у себя в Telegram Медведева.