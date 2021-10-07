Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) объявило о создании специального подразделения, цель которого - противостоять вызовам со стороны Китая.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на главу ЦРУ Уильяма Бернса.

В среду, 6 октября, Бернс заявил сотрудникам ЦРУ, что новый "Центр миссий по Китаю" нацелен на "дальнейшее укрепление коллективной работы в отношении самой серьезной геополитической угрозы, с которой США сталкиваются в XXI веке - все более враждебным китайским правительством".

Бернс сравнил новое направление работы ЦРУ с борьбой с Советским Союзом в период холодной войны, но заметил, что Китай - более грозный и сложный соперник, учитывая размер его экономики, которая к тому же тесно связана с американской.

Сотрудники подразделения кроме прочего будут заниматься сбором разведданных о Китае и борьбой со шпионажем КНР против США.

Как и в случае с Советским Союзом, ЦРУ намерено направить много военных, лингвистов, технических специалистов в страны по всему миру для сбора разведданных и противодействия интересам Китая. Управление также будет набирать и обучать носителей мандаринского языка. А Бернс - еженедельно встречаться с главой нового центра, чтобы разработать согласованную стратегию.

При предшественнице Бернса Джине Хаспел ЦРУ начало отказываться от стратегии уничтожения террористических сетей и обратило внимание на такие цели, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

Бернс сказал, что внимание к другим странам не уменьшится, также ЦРУ продолжит контртеррористическую миссию.

Бернс также внес некоторые изменения в структуру ЦРУ и процесс найма, что призвано повысить конкурентоспособность управления как работодателя.

Сегодня кандидатам может потребоваться до двух лет, чтобы пройти собеседование и длительный процесс утверждения для допуска к секретным материалам. Управление намерено сократить этот срок до шести месяцев.

Как писала "Страна", вчера ЦРУ разослало телеграммы в свои подразделения с сообщением о десятках убитых, арестованных или перевербованных информаторах. По его данным, Россия, Китай, Иран и Пакистан стали куда эффективней выслеживать его агентов.

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