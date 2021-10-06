Центральное разведывательное управление США на прошлой неделе по всему миру разослало телеграммы в свои подразделения с сообщением о "десятках" убитых, арестованных или перевербованных информаторах.

Об этом пишет газета The New York Times.

В сообщении под грифом "совершенно секретно" говорилось, что "центр контрразведки ЦРУ рассмотрел десятки дел за последние несколько лет, связанных с иностранными информаторами, которые были убиты, арестованы или, скорее всего, скомпрометированы".

По данным издания, несмотря на краткость, телеграмма содержала информацию о конкретном количестве агентов, казненных или перевербованных конкурирующими спецслужбами". Подобными данными, как добавили источники, обычно не делятся в таких телеграммах.

"В этой конкретной телеграмме говорилось о борьбе ЦРУ, которое занимается вербовкой шпионов по всему миру в сложных условиях. В последние годы враждебные спецслужбы в таких странах, как Россия, Китай, Иран и Пакистан стали куда эффективней выслеживать агентов-информаторов ЦРУ", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что директор ЦРУ вел тайные переговоры с "Талибаном".

Также сообщали, что ЦРУ рассекретило архив об НЛО с сотнями документов.