В день двадцатилетия терактов 11 сентября 2011 года, которые стали причиной смерти тысяч людей, в интернете появилось видео с обращением лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири. Хотя за пару месяцев до этого распространились слухи о его смерти.

Об этом сообщает Associated Press.

Группа разведки SITE, которая следит за веб-сайтами джихадистов, заявила, что видео было выпущено в субботу. В нем аз-Завахри сказал, что "Иерусалим никогда не иудаизируется", и высоко оценил атаки "Аль-Каиды", в том числе нападение на российские войска в Сирии в январе.

Кроме того, он вспомнил вывод американских военных из Афганистана после 20 лет войны. Он добавил, что его комментарии не обязательно указывают на недавнюю запись, поскольку соглашение о выходе с талибами было подписано в феврале прошлого года. Однако он не стал упоминать о захвате талибами Афганистана, что может означать то, что видео было записано заранее и распространено потом.

В конце прошлого года появилась информация о возможной смерти Аймана аз-Завахири, но подтверждения этой информации не последовало. С тех пор видеозапись, распространенная накануне, стала первым его так называемым появлением в интернете.

В то же время, как сообщает бывший исполняющий обязанности главы американского разведывательного управления Майкла Морелла в интервью для Face the Nation, лидер "Аль-Каиды" сейчас находится в Афганистане.

"Мы предполагаем, что "Талибан" предоставляет убежище "Аль-Каиде". Это означает, что талибы сейчас укрывают Завахири", - сказал Морелл.

По его мнению, победа вывод американских войск из Афганистана и захват власти талибами вдохновили террористов во всем мире.

Напомним, в отчете Пентагона было сказано, что "Талибан" предлагает "Аль-Каиде" безопасное убежище в Афганистане, стремясь создать колыбель джихада.

При этом президент США Джо Байден допустил, что "Аль-Каида" вернется в страну раньше, чем предполагают аналитики, которые говорят о паре лет.