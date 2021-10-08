В военно-морском флоте США произошло серьезное ЧП, чреватое тяжелыми последствиями. Во время боевого дежурства атомная подлодка "Connecticut", оснащенная ядерными ракетами столкнулась под водой с неопознанным объектом. Авария в Индо-Тихоокеанском регионе произошла еще 2 октября, но об этом стало известно только сейчас.

Об этом передает портал Navy Times со ссылкой на военное командование.

Cогласно официальному заявлению ВМС США, субмарина после столкновения находится "в безопасном, стабильном состоянии", ее ядерная силовая установка не пострадала.

Несколько членов экипажа получили легкие травмы, их жизнь вне опасности.

После инцидента подлодка была вынуждена всплыть и продолжить поход в надводном положении. В ближайшее время она прибудет на базу на острове Гуам.

Военные не уточняют, с чем именно столкнулась подлодка. Источники уверяют, что, по предварительным данным, речь не идет о столкновении с другой подлодкой или надводным кораблем. Также, предполагают, что столкновение не было вызвано агрессивными действиями другой страны.

Ранее "Страна" сообщала, что подлодка ВМФ США обнаружила неизвестные плавающие объекты, которые двигались с большой скоростью.