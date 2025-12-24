Карта украинского военного ресурса Deep State отстает от реальной ситуации в Днепропетровской и Запорожской областях более чем на месяц.

Об этом в своем аккаунте в Х написал военный обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Он утверждает, что уже как минимум в восьми сёлах закрепилась армия РФ или идут бои, но на карте Deep State они указаны только как прифронтовые.

"Довольно странная ситуация в приграничном районе Днепропетровска и Запорожья, где карта Deep State, похоже, отстает от реального продвижения России более чем на месяц. Я насчитал еще как минимум восемь деревень, находящихся в районе боевых действий, если не под жестким российским контролем. По каждой из них есть видеодоказательства", - сказано в публикации.

Например, по данным Deep State Радостное Днепропетровской области находится в 8 километрах от линии фронта, но россияне туда зашли еще 21 ноября.

Напомним, ещё 12 декабря Рёпке заявил о полной потере Северска в Донецкой области и акцентировал внимание на высокой скорости его захвата россиянами.

А Генштаб ВСУ сообщил об отступлении ВСУ из Северска лишь вчера.