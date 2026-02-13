В пятницу, 13 февраля, в Украине идёт 1451-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 13 февраля

09:46 В Одессе после ночной атаки серьезно разрушен объект энергетики, сообщает ДТЭК.

08:56 Кадры мощных пожаров в Одессе и области после ночных прилётов, из-за которых пострадали порт, промышленная инфраструктура и автосалон.

08:37 В Краматорске вчера вечером в результате удара по жилому сектору погибли трое братьев, сообщают местные власти. По их данным, из-за прямого удара по частному дому погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат. Ранения получили 43-летняя мать детей и 65-летняя бабушка.

Накануне вечером местные телеграм-каналы сообщали о прилётах по железнодорожному вокзалу.

08:13 В Одесской области в результате атаки дронов на порт погиб человек, еще шестеро получили ранения, сообщил вице-премьер Кулеба.

По его словам, повреждены инфраструктура предприятия, склады с удобрениями и транспортные средства, в том числе грузовые вагоны.

Кроме того, по данным Кулебы, дроны нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

08:11 В Одессе после атаки начались значительные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением, сообщает ОВА.

08:09 Ночью российская ПВО перехватила 58 дронов, сообщает Минобороны РФ. Большинство БпЛА сбили над территорией Волгоградской области.

08:04 В нескольких регионах Украины из-за обстрелов произошли временные остановки поездов, сообщает "Укрзализныця".

В Сумской и Черниговской областях в пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Временно приостановили рейсы Сновск - Бахмач и обратно.

На Харьковщине участок Лозовая - Барвенково - Краматорск остается в зоне повышенной опасности. Пассажиров перевозят автобусами в объезд.

07:58 В Николаевской области после удара по объекту энергетики обесточен Баштанский район, заявила ОВА.

Также об отсутствии света сообщают в Херсоне.

07:37 В Одессе после вчерашних прилётов горел автосалон. Власти сообщают об ударе по объекту инфраструктуры в городе.