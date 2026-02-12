В Украине кардинально перепишут Гражданский кодекс. Законопроект на эту тему уже есть в Верховной Раде, причем он успел спровоцировать скандал. В частности, общественность возмутила норма о снижении брачного возраста с нынешних 16 до 14 лет.

Правда, на прошлой неделе глава парламента и один из соавторов проекта Руслан Стефанчук сообщил, что скандальную норму о браке с 14 лет уберут. По словам Стефанчука, рабочая группа увидела, что общество восприняло готовящееся нововведение неоднозначно, и приняла решение изъять это положение, оставив действующую норму о брачном возрасте.

"Этой нормы не будет. Мы не можем ставить остальные 1949 статей большого фундаментального законопроекта в зависимость от принятия или непринятия положений одной статьи", - заявил Стефанчук.

Отметим: Гражданский кодекс — это основной закон, регулирующий частные взаимоотношения - как имущественные (касательно собственности, брака, наследства), так и неимущественные (авторские права, мораль, честь, достоинство). Но в новом варианте Гражданский кодекс касается ещё и бизнеса.

В августе прошлого года вступил в силу закон №4169-IX6, отменивший Хозяйственный кодекс, хотя и с переходным периодом до 2028 года. Подразумевается, что теперь все правовые взаимоотношения по хозяйственному праву будет регулировать новый Гражданский кодекс. То есть фактически и люди, и компании получат два в одном: единый свод норм и правил, регулирующих очень многие сферы жизни и коммерческой деятельности.

Стефанчук заявил, что "обновления Гражданского кодекса должны стать настоящим супермаркетом правовых возможностей для каждого украинца".

Впрочем, юристы, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что новый проект буквально нашпигован скандальными нормами, которые могут в корне изменить жизнь украинцев.

Разбирались, что написано в новом проекте Гражданского кодекса и что он означает для людей и бизнеса.

Продвинутый Гражданский кодекс или "диктатура, моральное и половое растление"?

В сентябре прошлого года в парламенте зарегистрировали два законопроекта с новой редакцией первых двух книг Гражданского кодекса: №14056 и №14057. Первый практически сразу же, в октябре, был принят за основу с продлением сроков подготовки. Второй приняли за основу в ноябре 2025 года с условием доработки ко второму чтению.

В январе в парламенте появился еще один проект №14394, в котором на 832 страницах изложена обновлённая версия уже всего Гражданского кодекса или, как его теперь предлагают называть, Кодекса частного права. Он включает девять книг, тогда как в действующей редакции их шесть.

Структура нового Гражданского кодекса такая:

1-я книга - Общая часть,

2-я книга - Право личное,

3-я книга - Право имущественное,

4-я книга - Право интеллектуальной собственности,

5-я книга - Право обязательств,

6-я книга - Право семейное,

7-я книга - Право наследственное,

8-я книга - Право частное международное,

9-я книга - Публичность гражданских прав.

Авторы проекта, депутатская группа из около 200 человек, утверждают, что новый кодекс должен убрать разброс норм, регулирующих разные аспекты жизни украинцев, их дублирование и коллизии, встречающиеся в разных законодательных актах. Кроме того, его принятие якобы связано с "модернизацией институтов гражданского права с учетом цифровой экономики и европейских трендов".

В этом проекте около 2 тысяч статей, с которыми юристы ещё только разбираются. Среди них до недавних пор была и норма о снижении брачного возраста до 14 лет, которая вызвала настоящую бурю в украинском обществе. Эксперты утверждали, что такое нововведение фактически узаконит не только браки с несовершеннолетними, но и развращение подростков. А история со скандальными файлами Джеффри Эпштейна только усилила эффект от предложений украинских депутатов. В итоге неоднозначную норму из проекта убрали.

Впрочем, оставшиеся статьи содержат немало противоречивых нововведений.

В общественной организации "Всі разом" проанализировали законопроект №14394 и пришли к выводу, что его принятие - это попытка "изменить социально-гуманитарный уклад страны неконституционным способом", а сам документ "несет в себе инструменты уничтожения украинского народа и государственности через установление диктатуры, морального и полового растления". Эксперты этой организации заявили также о "несоответствии украинским ценностям и общественной морали".

Поскольку Гражданский кодекс является очень важным документом, регулирующим основные аспекты частных отношений, принятие его новой версии, скорее всего, будет непростым. В Раде в начале февраля уже зарегистрировали альтернативный проект №14394-1, авторами которого выступили Владимир Ватрас, Николай Стефанчук, Иван Калаур, Игорь Фрис и Александр Корниенко. Как утверждается в пояснительной записке, в этом проекте уже учтены результаты публичного обсуждения основных нововведений по гражданскому праву.

Эксперты полагают, что в парламенте появится еще ряд альтернатив и наверняка будут вносить правки в основной законопроект. И какой вариант нового кодекса мы получим на выходе, пока неясно.

При этом, как отметил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, действующий Гражданский кодекс относительно свежий: его приняли в 2023, а в силу он вступил с 2024 года. Плюс в него вносили актуализирующие правки.

"Фактически он нормально работает. Хозяйственный кодекс, который отменили и якобы его нужно срочно заменить новым Гражданским кодексом, изначально на 90% пересекался с тем же Гражданским кодексом. Поэтому, если честно, реальной необходимости в принятии полностью нового Гражданского кодекса я не вижу. На мои обращения, зачем его принимать и нельзя ли обойтись внесением правок в уже действующее законодательство, разработчики внятно так и не ответили, посоветовав читать пояснительную записку. Но в ней вразумительных аргументов, кроме изъятия советских норм и модернизации, я тоже не нашёл. Создаётся впечатление, что под разработку нового "фундаментального проекта" выделялись немалые деньги, и в итоге документ выкатили по необходимости. Еще одно пояснение: в перечень норм на сотнях страниц зашили несколько важных для властей нововведений в надежде, что их попросту вовремя не обнаружат и их удастся протянуть через сессионный зал, что вряд ли бы сработало в случае внесения отдельных правок", - сказал Кравец.

Разберем основные нормы, которые предлагается внедрить в новом проекте Гражданского кодекса.

"Добрые обычаи" вместо общественной морали

Как отметил аналитик общественной организации "Всі разом" Александр Храпач, в новом проекте предлагается кардинально изменить нормы, на которых в принципе базируется частное право. В действующем Гражданском кодексе многие пункты пояснялись понятием общественной морали. Но в новом разделе Кодекса о частном праве общественную мораль как "пережиток советского прошлого" хотят заменить юридическим термином boni mores или "добрые обычаи". Этот термин подразумевает свод неких общепринятых стандартов этического поведения и моральных норм, то есть, на первый взгляд, дублирует ту самую общественную мораль, от которой решили отказаться в новой версии кодекса.

Но здесь есть нюансы.

Во-первых, в понятие "общественная мораль" были заложены моральные принципы и традиции именно украинского общества, а термин boni mores больше ориентирован на устои развитых стран, включая лояльное отношение к ЛГБТ, фактическое исключение понятия половой принадлежности человека и раннюю независимость детей, которые могут заявлять в полицию и подавать в суд на родителей. Во-вторых, меняется роль таких понятий, как обычаи и традиции.

Как отмечает Храпач, в статье 8 проекта №14394 указано, что обычай, который противоречит договору или акту гражданского законодательства, в частных отношениях не применяют.

"Это фактически нивелирует принцип регулирования общественных отношений с учетом морали, поскольку даже договоренности двух лиц ставятся выше общественной морали, коллективного блага, а это неминуемо приведёт к правовой неопределенности и нарушению общественного порядка", - считает эксперт.

В-третьих, в новом проекте, в статье 12, указано, что действия лица и реализация им своих гражданских прав считаются добросовестными, если иного не установил суд. Эта норма не даёт права говорить о поступках других людей, критиковать их за аморальность и т.д. Очевидно, что она может привести к нарушению свободы слова, цензуре, запрету критики публичных лиц и других явно аморальных и даже тоталитарных последствий, полагает Храпач.

Отметим, что перечисленные выше нормы эксперты считают прямой угрозой для работы средств массовой информации.

Гендерные переходы и отмена воспитательного процесса

Интересные нормы содержит 2-я книга "Право личное".

Само понятие личного права подразумевает поведение человека в обществе. В проекте сказано, что "лицо может запретить другим лицам поведение, нарушающее его личное благо, требовать прекратить такое поведение и применять другие способы защиты".

"Без такого регулятора, как общественное благо и мораль, эта норма может породить неопределённость, поскольку предусматривается, что каждый наделяется правом определять личное благо по своему усмотрению и запрещать другим людям поведение, которое, по его мнению, нарушает его личные интересы. Это может спровоцировать хаос в обществе", - отмечает Храпач.

Ещё более неопределенной является глава 18 этой же книги, в которой описано право на достоинство. В тексте указано, что "физическое лицо может требовать от кого угодно признания его ценности как человека, а также соответствующего обращения с ним".

"Но непонятна граница требования: каким образом должно выражаться признание ценности, в какой форме и от кого лицо, которое, например, осуществило акт насилия или ведёт себя асоциально, может требовать признания его ценности", - задается вопросом эксперт.

То же самое касается статьи 302 о праве на собственную безопасность. Нормы выписаны таким образом, что каждый человек сможет на своё усмотрение определять уровень рисков для него в быту, здравоохранении, образовании и т.д. и требовать их убрать, что, по мнению экспертов, попросту превратит общественную жизнь в хаос.

Кроме того, в пунктах, касающихся рисков в области здравоохранения, заложена весьма скандальная норма: фактически с 14 лет подросток наделяется правом распоряжаться собственным здоровьем и не посвящать в нюансы лечения родителей. В понятие медицинской и/или реабилитационной помощи могут включать так называемые гендерные переходы, то есть операции по смене пола или же суррогатное материнство, аборты и пр.

За всеми гражданами, включая несовершеннолетних, закрепляется и право "волевого выбора естественного или биологического существования", что подразумевает выбор половой принадлежности, а также право требовать от окружающих не нарушать это "естественное существование", скажем, критикой. Есть также статья, в которой аналогичные права выписаны для "формирования индивидуальности", "психической неприкосновенности" и пр.

По мнению экспертов, в случае с детьми такие нормы могут вообще поставить под сомнение институт семьи в украинском обществе в его традиционном понимании, поскольку любая воспитательная работа уже может восприниматься как давление, а ребенку позволено жаловаться контролирующим органам.

С другой стороны, как отмечают юристы, проект фактически делает невозможным судебное установление факта семейных отношений между лицами одного пола, что допускает действующий Семейный кодекс.

Аннулирование браков и нововведения по алиментам

Как рассказала руководитель гражданской практики адвокатского объединения Verity Group Дарина Старовойтова, самый большой общественный резонанс в проекте нового кодекса вызвали пункты книги "Право семейное".

В частности, в этой книге была та самая норма о снижении брачного возраста до 14 лет, которая, по словам юристов, создавала риски фактической легализации детских браков и которую в итоге убрали из проекта (без гарантии, что она не всплывет позже - в этом же проекте или в альтернативных).

Что касается браков, то их заключение упростят: официальными будут признавать в том числе семьи, которые провели только церковную церемонию, без похода в загс.

Отдельный раздел в "семейной" книге посвящён алиментам. В нем указано, что они являются собственностью ребёнка, который имеет право не только принимать участие в решении о распределении этих средств, но также получать и тратить деньги.

Стороны будут заключать нотариально заверенные договоры об уплате алиментов. Нотариус сможет ходатайствовать о взыскании долгов по алиментам (сейчас это делается через суд). За время просрочки будут начислять неустойку, размер и порядок начисления которой должен отдельно разработать Кабмин.

Также алименты будут подлежать ежегодной индексации, и их сумму могут пересмотреть в случае изменения материального положения плательщика.

Если же брак признают недействительным, то алименты за три года придётся вернуть тому родителю, который является опекуном ребенка.

Что касается темы наследства, то проект увеличивает количество очередей наследников с нынешних 5 до 6. В последнюю очередь включаются, в частности, содержанты, а также дальние родственники, скажем пра-пра-правнуки, троюродные братья и сёстры и их дети или внуки.

Что изменится для бизнеса

Что касается других нововведений, то юристы кроме прочего отмечают изменения правил идентификации физлица: помимо обычного имени будут допускать псевдонимы или профессиональные имена, инициалы или даже цифровые либо буквенные коды. На первый взгляд, это не особо важное уточнение, но оно означает, что человек больше не сможет скрыться за псевдонимом или ником в соцсетях, чтобы избежать в дальнейшем ответственности за неуплату налогов от полученных через цифровые платформы доходов.

Также в проекте описано важное изменение в сфере договорного права: в статье 231 указана возможность оспорить договор ссуды или долгового обязательства с помощью заявления о том, что он является недействительным, причём даже не дожидаясь решения суда.

В статье 351 оговаривается право юрлиц на профессиональную тайну (банковскую, адвокатскую, коммерческую и пр.), а в статье 352 - право бизнеса на тайну корреспонденции, включая переписку в соцсетях. Для коммерческого сектора это плюс в общении с контролирующими органами, поскольку для снятия тайны им каждый раз не придется обращаться в суд, говорят юристы.

Интересна норма, касающаяся регистрации правовых действий в госреестрах: если они уже туда внесены, то считаются законными до момента исключения, а те, что были исключены из госреестра, признаются несуществующими. Такой подход может оказаться весьма опасным с учетом "дырявых" украинских реестров и многочисленных прецедентов, когда рейдеры вносили изменения в правовые документы, переписывая на третьих лиц недвижимость или бизнес. Правда, спорные регистрации, как и сейчас, можно будет опротестовать через суд, но вот насколько быстрым и результативным окажется этот процесс, вопрос открытый.

При этом законодатели утверждают, что разработали своего рода сигнализацию для рынка: в регистрациях можно будет ставить отметки об их опротестовании или судебном споре. Но опять же этой возможностью могут пользоваться не только честные собственники, но и рейдеры, чтобы испортить репутацию бизнеса и поставить под сомнение законность права собственности.