Верховная Рада одобрила во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации минеральной сделки с США.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующий законопроект №13256 проголосовало 309 депутатов.

Как отметил нардеп, ко второму чтению в документе практически ничего не изменилось. Согласно принятому закону, взнос Украины в специально создаваемый фонд будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от:

ренты на добычу полезных ископаемых (нефти, газа, газового конденсата и всего, что указано в приложении А к соглашению) по новым лицензиям;

выдачи новых специальных разрешений на пользование недрами;

реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

При этом деньги будут зачислять в специальный фонд государственного бюджета по решению главного распорядителя (вероятно, Министерства экономики) и перечислять в фонд восстановления.

"Условно, если бы такое соглашение работало бы 5 лет уже с 2019 года, то это принесло примерно 71 млн долларов", - пишет нардеп.

Отметим, что депутаты голосовали, не зная всех подробностей сделки, поскольку Кабинет министров засекретил два дополнительных соглашения, в которых прописаны основные положения работы совместного фонда, и отказался предоставить их Раде.

Напомним, 5 мая парламент поддержал ратификацию минеральной сделки с США. За проголосовали 338 народных депутатов. Против не высказался никто.