Вашингтон не предоставляет Киеву никаких военных обязательств в рамках соглашения о совместном распоряжении полезными ископаемыми Украины.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе своего выступления в Конгрессе.

Накануне в Reuters писали, что сделка о недрах не даёт гарантий безопасности для Украины.

Издание напоминает, что именно такие гарантии были одной из первоначальных целей заключения сырьевого соглашения для Киева.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что США больше не будут обеспечивать безопасность Европы.

Также еврочиновница добавила, что существующая для ЕС "военная угроза со стороны России не уйдет со временем".

Война в Украине продолжается 1183-й день. Последние новости с главными событиями 21 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продолжает наступление в Донецкой области на участке между Покровском и Торецком. Неприятель продвинулся в сторону сёл Старой Николаевки и Елизаветовки. Основное событие на трассе Покровск - Константиновка – прорыв российских сил к деревне Новая Полтавка, которую, по данным ряда украинских обозревателей, противник уже взял под контроль. Это село лежит к северу от дороги на Константиновку.

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