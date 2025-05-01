Текст украинско-американской сделки о недрах ещё не опубликован. Но ни в одном комментарии по его поводу ни от Украины, ни от США не упоминается наличие в соглашении гарантий безопасности Украины, на которых ранее настаивал президент Владимир Зеленский (публикуем скрин его заявления от 23 февраля).

Если бы они там были, то логично предположить, что как минимум представители украинского правительства об этом бы заявили.

О наличии в сделке гарантий безопасности ничего не писали и СМИ, которые накануне рассказывали о содержании документа.

Позже издание Reuters подтвердило наше предположение, что в сделке нет гарантий безопасности для Украины. Издание напоминает, что именно такие гарантии были одной из первоначальных целей соглашения для Украины.

Напомним, что американцы изначально были против внесения в документ каких-либо гарантий безопасности, заявляя, что само по себе то, что США будут заниматься разработкой месторождений и прочими проектами в Украине, будет гарантией безопасности.

Вчера эту же мысль повторил американский президент Дональд Трамп.

"Мы заключили сделку, где наши деньги защищены, где мы можем начать добычу и делать то, что нужно. Это также хорошо для украинцев, потому что там будет американское присутствие. И американское присутствие, я думаю, удержит многих плохих игроков от нападения на страну или, по крайней мере, на тот район, где мы ведём добычу", – заявил Трамп.

Напомним, ранее в Госдепе говорили, что соглашение о полезных ископаемых Украины не связано с процессом урегулирования войны.

О том, что содержится в подписанной Украиной и США сделке о недрах, мы писали в отдельном материале.