Соглашение о полезных ископаемых, которое США планируют подписать с Украиной, не связано с процессом урегулирования войны.

Об этом заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс в интервью Fox News.

"Это что-то отдельное. Оно не относится к переговорам о прекращении огня и не является частью договорённостей, направленных на прекращение этой катастрофы", - сказала Брюс.

По словам Брюс, Вашингтон не намерен затягивать процесс урегулирования конфликта "на годы", проводить безрезультатные встречи и призвала все стороны быть готовыми к тому, что США могут выйти из переговорного процесса. Она уверена, что США не будут брать на себя лидерство в усилиях по урегулированию, если стороны не проявят готовность к сотрудничеству.

Спикер заявила, что на встрече в Париже европейские партнёры "осознали необходимость совместных действий" для достижения прекращения огня.

В настоящее же время США испытывают "значительный энтузиазм" по поводу завершения войны, добавила Брюс.

При этом ранее министр финансов США Скотт Бессент говорил, что сделка по недрам и мирный трек связаны напрямую, отмечая, что лидеру США Дональду Трампу нужна эта сделка для дальнейших переговоров с Россией.

В отдельном материале мы писали, что заявления США о выходе из переговоров выглядят в большей степени угрозой Украине и Европе.