Как писала "Страна", сегодняшние заявления представителей американской администрации о том, что США могут выйти из процесса мирных переговоров и вообще перестать заниматься войной в Украине, если "обе стороны не проявят готовности к завершению войны", выглядят в первую очередь как предупреждения или даже угроза Киеву.

Если США умоют руки, то Россия от этого ничего не потеряет. А вот для Украины потери будут в виде прекращения американской военной помощи.

Правда, Украина уже согласилась на перемирие по линии фронта, которое американцы сейчас, судя по информации СМИ, как раз и предлагают. Хотя не исключено, что есть еще и другие условия, о которых в утечках медиа не говорится, но которые Вашингтон выдвинул Владимиру Зеленскому, а тот выполнять не хочет: например, отменить военное положение и мобилизацию после прекращения огня и начать подготовку к выборам.

Но есть еще один возможный адресат американских угроз выйти из процесса: это Европа. От нее зависит как минимум один пункт обнародованного мирного плана Дональда Трампа - снятие санкций с РФ. И это потенциально куда большая проблема в реализации плана, чем позиция России, которая пока не давала своего согласия на прекращение огня.

Если Владимир Путин примет решение прекратить огонь, то этот приказ может быть выполнен очень быстро. А вот каким образом добиться от ЕС снятия санкций, что, скорее всего, и является одним из условий согласия Москвы на перемирие, не очень понятно - с учетом того, что это должно быть коллективное решение всех стран, проведенное по определенной (не быстрой) процедуре. Причем Трамп хочет уложиться в несколько недель.

Поэтому, возможно, что угрозы США выйти из игры - то есть переложить всю ответственность за дальнейшую помощь Украине в продолжении войны на европейцев - являются формой давления в том числе на ЕС, чтобы ускорить решение вопроса санкций.

Ранее "Страна" сообщала, что государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подтвердил, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, то США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира.