Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог назвал очень продуктивными встречи в Париже, посвященные перемирию в Украине.

О своих впечатлениях он написал в Х.

"Рад быть с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже. Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по усилиям по прекращению войны между Украиной и Россией", - сказано в публикации.

В Париже также присутствует другой спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф. Там он рассказал европейцам и украинской делегации о своих переговорах с Владимиром Путиным на прошлой неделе. Об этом сообщила "Би-Би-Си" со ссылкой на европейских дипломатов.

Мы разбирали, что происходит с переговорами о мире в Украине.