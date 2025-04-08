Перемирие в Украине возможно уже в мае этого года.

Об этом заявил в эфире "5-го канала" народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, может быть предложен некий план перемирия.

"Может ли быть перемирие? Многие прогнозируют, что в мае всё-таки удастся договориться о каком-то прекращении огня. Я не исключаю, что может быть предложен или даже реализован некий план перемирия. Но вопрос в том, согласимся ли мы на это и будет ли оно долгосрочным, а главное — будет ли это означать конец войны? У меня в этом большие сомнения", - заявил Костенко.

Он подчеркнул, что этот вопрос важен для наших партнеров, в частности для Соединенных Штатов Америки.

"Президент США, пришедший к власти, акцентирует внимание на необходимости остановить войну, и это понятно Путину", - отметил нардеп.

Напомним, ранее ходили слухи, что военное положение в мае не будут продлевать в связи с заморозкой боевых действий.

Но представители Офиса президента заявляют, что даже в случае прекращения огня отменять военное положение власти не намерены.

"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок", - сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.