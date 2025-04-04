Со времени объявления договоренностей о перемирии в Черном море 25 марта Россия не обстреливала портовую инфраструктуру Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер украинских ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"По факту главное требование, которое касалось недопущения обстрелов гражданской портовой инфраструктуры, то они не происходили", - сказал Плетенчук.

Также он добавил, что российские корабли уже второй день не выходят в Черное и Азовское моря, но уточнил, что такое бывало и раньше.

Напомним, последний обстрел портовой инфраструктуры произошел 11 марта. Тогда погибли четверо моряков грузового судна под флагом Барбадоса.

При этом 1 апреля тот же Плетенчук заявлял, что перемирие в Черном море не началось.

"Для того, чтобы придерживаться условий какого-то соглашения, его нужно для начала соответствующим образом оформить. Учитывая, что формализованного документа, рамки, где будут указаны все требования, границы, условия, не существует по состоянию на сейчас, соответственно говорить про соблюдение каких-то договоров сложно", - заявил тогда спикер ВМС.