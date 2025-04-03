Киев и Москва в ежедневном режиме обвиняют друг друга а нарушении моратория на удары по объектам энергетики.

На фоне таких заявлений создается впечатление, что энергетическое перемирие полностью провалено. Но так ли это на самом деле?

Прежде всего нужно сказать, что с момента встречи в Эр-Рияде, где Украина дала официальное согласие на мораторий - то есть с 25 марта - не было названо ни одного крупного энергетического объекта, который атаковали бы на территории Украины или РФ.

В России прекратились удары по НПЗ и нефтебазам, в Украине - по электростанциям.

Представители воюющих сторон заявляют о прилетах дронов по ЛЭП или подстанциям на прифронтовых территориях. Но непонятно, является это целенаправленными ударами, же следствием работы ПВО, когда на энергообъект падают обломки сбитых дронов, либо эксцессом исполнителя.

Единственное исключение - заявление "Нафтогаза" от 28 марта о том, что поражены его газодобывающие объекты. Правда, какие именно и где, не указывалось. И в тот же день РФ обвинила Украину в новом ударе по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Причем Украина заявила, что по станции ударили сами россияне.

Можно констатировать, что за исключением этих случаев ударов по крупным энергообъектам стало значительно меньше. То есть энергетическое перемирие несмотря на взаимные обвинения в общем и целом соблюдается.

Другое дело, что неизвестно, будут ли Киев и Москва дальше придерживаться такого же режима на фоне взаимных обвинений.