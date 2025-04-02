Президент Украины Владимир Зеленский снова обвинил Россию в ударах по энергетической инфраструктуре и нарушении договоренности не наносить такие удары, достигнутой при посредничестве США.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, прошлой ночью российская армия продолжила применять против Украины ударные дроны.

"В общей сложности было 74 беспилотника, из них 54 – "Шахеды". Целенаправленная атака против Харькова – не менее 14 дронов. К сожалению, были попадания. Есть раненые, и среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", - заявил Зеленский.

Он отметил, что также были зафиксированы удары в Одесской и Сумской областях. В последней нанесен удар FPV-дроном по подстанции, также было применено почти 50 управляемых авиабомб.

В Никополе Днепропетровской области из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. В результате почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения.

"Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров. Даже частичное прекращение огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс до завершения", - написал президент.

Россия вслед за украинской стороной тоже опубликовала свои очередные обвинения в нарушении энергетического перемирия. Минобороны РФ заявляет, что сегодня ночью дрон атаковал подстанцию в селе Клюква Курской области, а в Курском районе от обстрела оборвало провод высоковольтной линии.

Напомним, Украина и Россия регулярно обвиняют друг друга в нарушении энергетического перемирия.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами заявил, что Россия передала США и ООН список объектов, в обстреле которых она обвиняет Украину - в нарушение договоренности о частичном перемирии.