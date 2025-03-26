С 18 марта, когда президент РФ Владимир Путин сообщил о своем приказе прекратить атаки против украинской энергетики, Россия нанесла восемь новых ударов.

Об этом написал в Х советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, РФ продолжает наносить удары по энергетическим объектам бомбами, ударными беспилотниками и беспилотными летательными аппаратами.

"Мы не будем вдаваться в подробности, но уже было восемь подтвержденных попаданий в энергетические объекты", - рассказал Литвин.

При этом Минобороны РФ все эти дни также регулярно обвиняло Украину в ударах, что сделало и сегодня. По заявлениям Москвы, этой ночью в Брянской области дрон атаковал объект филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго", из-за чего произошло отключение высоковольтной линии и без света остались потребители в Комаричском районе.

А у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут были сбиты два ударных дрона. Их целью было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что при взаимодействии с США США уже согласован перечень энергетических объектов Украины и РФ, попадающих под мораторий на обстрелы.

"Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", — сказал он.

Напомним, накануне было объявлено о согласовании моратория на удары по объектам энергетики. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.