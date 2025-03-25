Вчера днем украинский дрон атаковал инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, в результате чего была отключена ЛЭП "Ростовская АЭС - Тихорецк".

Об этом заявило в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, благодаря оперативным действиям персонала удар не привел к негативным последствиям для потребителей.

Кроме того, в Луганской области ВСУ совершил атаку с применением FPV-дрона по газораспределительной станции "Сватово". А вечером 24 марта в районе мыса Тарханкут в Крыму российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА, летевший, чтобы поразить наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Напомним, РФ уже в ежедневном режиме обвиняет Украину в ударах по энергообьектам, мораторий на которые обсуждается при посредничестве США.

Так, вчера стало известно, что после уничтожения нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае России ударом беспилотника транспортировка через нее американско-казахстанской нефти в обозримом будущем невозможна.

РФ утверждает, что удары по украинской энергетике уже прекратила. При этом российский МИД угрожает Украине "симметричным ответом".