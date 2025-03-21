Приказ Владимира Путина по мораторию на нанесение ударов по энергоинфраструктуре Украины "продолжает действовать". Об этом заявляет спикер Кремля Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, соответствующие договоренности президента США Дональда Трампа и Путина касались только энергообьектов, а не всей инфраструктуры.

"Несмотря на действия Киева (РФ обвиняет Украину в ударах по российской энергоинфраструктуре - Ред.) приказ верховного главнокомандующего действует, и российская армия воздерживается в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договорённостью, которая была достигнута между США и Россией", - заявил спикер Кремля.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак сегодня сказал, что "Россия снова атакует гражданскую инфраструктуру" - комментируя вчерашние удары по Одессе.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что частичное перемирие, которое сейчас обсуждается, включает в себя мораторий не только на обстрелы энергетики, но и прочей гражданской инфраструктуры.

Вопрос о моратории на взаимные обстрелы будет обсуждаться в понедельник в Саудовской Аравии, где американцы проведут переговоры с украинской и российской делегациями.