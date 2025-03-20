На переговорах в Саудовской Аравии Вашингтон намерен провести "непрямые переговоры" между представителями Киева и Москвы, чтобы получить представления о требованиях каждой из сторон конфликта.

Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

По словам Келлога, на запланированных переговорах в Эр-Рияде делегации России и Украины будут находиться в разных комнатах.

"Мы организуем для тех, кого мы называем техническими группами, так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии. Обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: "Хорошо, каковы ваши условия?" Потом поворачиваетесь к другой стороне: "Каковы условия у вас?" – пояснил Келлог.

Представитель Трампа отметил, что подобная челночная дипломатия, которую Вашингтон намерен провести в столице Саудовской Аравии, ставит целью достижение полноценного прекращения огня в Украине, что, по мнению Келлога, будет первым шагом к окончательному урегулированию российско-украинского конфликта.

Как сообщил спецпосланник, в состав американской делегации войдут госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики США Майкл Антон.

Напомним, Трамп назначил Келлога спецпосланником по Украине для контактов с президентом Владимиром Зеленским.

Сегодня Зеленский сообщил, что делегация Украины будет обсуждать с американцами детали предлагаемого перемирия в понедельник в Саудовской Аравии.