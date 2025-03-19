Белый дом опроверг заявления об опоздании главы Кремля Владимира Путина на телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Отдельные западные издания вчера распространили информацию, что телефонный разговор Трампа с Путиным начался на час позже запланированного времени – якобы из-за традиционного опоздания российского лидера.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в комментарии для Fox News опроверг эти слухи.

Также Уолтц сообщил журналистам возле Белого дома, что сегодня проведет переговоры с представителями Украины и РФ по прекращению огня. Он отметил, что цель его переговоров – найти пути к установлению мира.

"Челночная дипломатия – это сложно, это непросто. Но мы работаем на всех уровнях, чтобы подтолкнуть обе стороны к прекращению огня и завершению этой войны", – подчеркнул советник Трампа.

Ранее сообщалось, что Украины не будет за столом переговоров США и России в Саудовской Аравии 23 марта.

О том, что новая встреча по Украине пройдет 23 марта в Саудовской Аравии, сообщал спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.