Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, которого считают близким к Путину, заявил, что мир стал безопаснее благодаря президентам РФ и США.

Такое мнение он высказал в соцсети Х.

"Под руководством президента Путина и президента Трампа мир сегодня стал намного безопаснее. Исторически! Эпично!" - заявил Дмитриев.

Напомним, в феврале Путин назначил Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Соответствующий указ, подписанный президентом России, размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

По данным западных медиа, Кирилл Дмитриев является главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением президента США Дональда Трампа.

Мы сообщали, что Дмитриев участвовал в переговорах в Саудовской Аравии, где проводил встречи с командой Трампа.

Дмитриев дал комментарий телеканалу CNN после прибытия в Саудовскую Аравию.

"Я думаю, что очень важно "навести мосты". Отношения США с Россией очень важны для всего мира. Очень важно, чтобы США и Россия сотрудничали вместе, чтобы решить проблемы", - заявил Дмитриев.

Он отрицательно ответил на вопрос, будет ли главной целью России на переговорах снятие санкций и сказал, что американцы от санкций против РФ теряют сотни миллиардов долларов.

"На самом деле, это бизнес Америки потерял 300 миллиардов долларов после того, как покинул Россию. Экономика США потеряла эти деньги", - сказал глава РФПИ.

Он заявил, что провёл уже несколько встреч с командой президента США Дональда Трампа.