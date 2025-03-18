Президент РФ Владимир Путин перед разговором с главой Белого дома Дональдом Трампом и на фоне слухов об отмене антироссийских санкций обратился к российскому бизнесу. По его словам, ситуация для предпринимателей в мире поменялась навсегда и к прежнему статус-кво не вернется.

Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Очевидно, я уже не раз говорил об этом: как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли в мире, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит. Как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей. Поэтому сама Россия должна стать для российского бизнеса тихой гаванью", - заявил Путин.

Он назвал санкции "катализатором позитивных изменений" в экономике РФ и допустил, что они могут ослаблены, но предупредил, что давление Запада на российскую экономику в том или ином виде все равно продолжится.

"Даже если санкции против России ослабят, найдется другой способ вставить палки в колеса. Санкции не временные меры, а механизм стратегического давления на Россию, у конкурентов всегда будет стремление ослабить РФ. 28 595 санкций ввели в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции против других стран", - отметил Путин.

При этом он считает, что российские компании "научились работать в условиях санкций, адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнёрами".

"Кроме того, санкции стали своего рода даже дополнительным катализатором позитивных структурных изменений в нашей экономике, в том числе в финансовой, технологической сферах, по многим другим ключевым направлениям", - сказал глава Кремля.

Напомним, по данным СМИ, Трамп допускает ослабление санкций в отношении РФ в случае ее согласия на перемирие и ужесточение - в случае отказа. Некоторые издания пишут, что Белый дом уже готовит план смягчения рестрикций.

Разговор Путина с Трампом должен состояться как раз после упомянутого выступления президента РФ на съезде.