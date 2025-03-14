Посланники стран-членов Европейского союза согласились продлить санкции против России, в отношении как физических, так и юридических лиц, исключив из списка четырёх человек.

Об этом сообщает со ссылкой на европейских дипломатов агентство Reuters.

Reuters называет имена россиян, с которых ЕС согласился снять санкции ради согласия Венгрии на продление остальных санкций в отношении РФ на полгода - до 15 сентября.

Изначально Будапешт требовал для этого исключить из санкционного списка 9 человек, включая российского олигарха Михаила Фридмана. Но послы ЕС согласовали продление с исключением из списка трех лиц, включая сестру Фридмана Гульбахор Исмаилову, но сам он остается под ограничениями.

Также санкции снимут с министра спорта РФ Михаила Дегтярева и бизнесмена Вячеслава Кантора.

С бизнесмена Владимира Рашевского также снимут санкции, но из-за слабых юридических оснований, а не позиции Будапешта.

Еще троих исключили в связи со смертью.

Ранее Bloomberg писал, что санкции США, введенные против российского танкерного флота, демонстрируют признаки ослабления.