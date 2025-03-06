Лидеры стран европейского экаономического блока поддержали коллективное заявление о дальнейшей помощи Киеву без голоса Будапешта.

Об этом заявил официальный представитель ЕС, передаёт издание Euroactiv.

Сообщается, что Венгрия отказалась одобрять текст о совместной поддержке Украины, предложенный в ходе саммита ЕС.

Таким образом, Евросовет не смог принять официальное заявление из-за отказа представителя Будапешта поставить свою подпись под документов.

В виду этого решение по украинскому вопросу отложили до следующего заседания.

В заявлении говорилось, что ЕС согласен на перемирие в Украине, только если за ним последует мирное соглашение, подкрепленное гарантиями безопасности.

"Любое перемирие или прекращение огня может иметь место только как часть процесса, ведущего к всеобъемлющему мирному соглашению. Любое такое соглашение должно сопровождаться надежными и надежными гарантиями безопасности для Украины", – заявили лидеры 26 стран ЕС.

Также ЕС видит в качестве "гарантов" только страны НАТО и их союзников. "Гарантии безопасности должны быть предоставлены вместе с Украиной, а также с единомышленниками и партнерами по НАТО", - говорится в проекте решения.

Также в проекте заявления ЕС было написано, что:

без Украины не может быть переговоров по Украине;

не может быть переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность без участия Европы;

ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро, часть из них за счет прибылей от российских активов.

Кроме того 26 стран ЕС призывают Словакию и Украину "активизировать усилия по поиску приемлемых решений проблемы транзита газа (судя по всему имеется в виду транзит российского газа через Украину - Ред.) принимая во внимание обеспокоенность, высказанную Словакией".

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо грозит заблокировать саммит по Украине из-за остановки Киевом транзита российского газа.

Братислава требует чтобы лидеры ЕС призвали Украину возобновить транзит газа через свою территорию в Словакию и далее в другие страны сообщества.

Как мы сообщали, Евросоюз хочет выделить Украине 20 миллиардов евро, но Венгрия выступает против.

"Это предложение подготовлено провоенным либеральным руководством Европы и направлено на то, чтобы заставить народы европейских государств оплачивать продолжение войны", – сказал глава МИД Петер Сийярто.