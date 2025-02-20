Венгрия выступает против нового предложения руководителей Европейского союза о выделении Украине помощи на сумму 20 миллиардов евро. В Будапеште полагают, что эти деньги будут использованы только для продолжения войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телекомпании М1.

По словам главы МИД, предоставление помощи будут обсуждать 24 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Это предложение подготовлено провоенным либеральным руководством Европы и направлено на то, чтобы заставить народы европейских государств оплачивать продолжение войны", - сказал Сийярто. И добавил, что лидеры ЕС хотят принять решение о пакете помощи Украине, чтобы та "могла продолжить войну и избежать не очень выгодного для себя соглашения, которое может быть достигнуто в ходе мирных переговоров".

"Мы не намерены принимать это предложение в понедельник. Мы не поддержим его, поскольку не хотим, чтобы 20 миллиардов евро из европейских народных денег были выплачены Украине для продолжения войны", - отметил Сийярто.

Он не сказал, как именно руководство ЕС намерено предоставлять новую помощь Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе обсуждают объемы помощи Киеву после возможного прекращения поддержки Вашингтоном и Еврокомиссия хочет, чтобы Будапешт выделял на это 500 миллионов евро в год.

Европейские СМИ писали, что Брюссель рассматривает разные варианты сбора средств для Украины, в том числе путем создания специального фонда. В публикациях фигурировали разные суммы, которые могут выделить Украине в 2025 году, - от 6 до 10 миллиардов.

Ранее Венгрия не раз блокировала помощь Украине и антироссийские инициативы. Например, год назад она заблокировала одобрение очередного пакета санкций ЕС против РФ.

А минувшей весной в Будапеште заявили, что будут блокировать выделение Евросоюзом военной помощи Украине на два миллиарда евро.