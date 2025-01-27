Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о полной неэффективности антироссийских санкций Евросоюза и выдвинул условие для одобрения Будапештом продления рестрикций. Также он обвинил Украину в том, что она угрожает энергетической безопасности Европы и Венгрии.

Об этом министр написал в своем Фейсбуке.

"Спустя три года понятно (так и должно было быть): санкции против России с треском провалились. Эти меры нанесли огромный ущерб Европе, в том числе нашей стране: венгерская экономика пострадала на 19 млрд евро или примерно 7500 млрд форинтов. Параллельно с этим Украина постоянно предпринимает шаги, угрожающие венгерской (и центральноевропейской) энергетической безопасности. Так не может продолжаться! Как и надо покончить с тем, что Еврокомиссия представляет не интересы государств - членов ЕС, а Украины. Сегодня в совете министров иностранных дел ЕС наше голосование решит, даст ли Еврокомиссия гарантию того, что она будет действовать в будущем в случае угрозы энергетической безопасности стран ЕС из-за пределов Евросоюза", - написал Сийярто.

Также издание Politico написало, что Венгрия согласна не блокировать продление санкций Европы против России, истекающих 31 января, в обмен на заявление ЕС, в котором будут учтены опасения Будапешта по поводу энергетической безопасности.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил свое условие для продления санкций Европейского союза против России: восстановление транзита российского газа через Украину.

А вчера Сийярто говорил, что Брюссель готов отменить принцип единогласия при голосовании, но продлить санкции.