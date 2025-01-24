Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции и готова воевать в Украине еще как минимум год.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Кремль считает, что успешно противостоит санкциям, и что Москва способна выдержать еще как минимум год конфликта, пока россияне будут продолжать вербоваться на передовую.

При этом на фронте РФ имеет преимущество, медленно продвигаясь к важным логистическим центрам Украины.

"У нас есть дисбаланс и инфляция, но ситуация не настолько острая, чтобы требовать прекращения всех военных действий… Мы в состоянии настаивать на своих требованиях... и если оборона Украины продолжит рушиться, как сейчас, для другой стороны было бы разумнее согласиться на наши условия", - сказал российский эксперт Высшей школы экономики Василий Кашин.

Поэтому заявлений Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил".

По оценке издания, Кремль скорее склонен рассматривать угрозы президента США как "позерство перед переговорами".

"Путин воспринимает эти заявления как часть политической игры. Он не воспринимает их всерьез… Он готов к любому сценарию и не питает иллюзий, что сделка будет достигнута быстро", - говорит Татьяна Становая, политолог из центра Карнеги.

По ее словам, для Путина идеальным вариантом было бы масштабное геополитическое соглашение, подобное тому, о котором договорились в Ялте лидеры Великобритании, США и Советского Союза по окончании Второй мировой войны, и которое предвещало послевоенную разделение Восточной Европы на советскую и западную сферы влияния.

"Конечно, Путин хочет прекратить войну, но исключительно на российских условиях. Война в Украине для него это способ усадить Запад за стол переговоров о Ялте 2.0", - говорит Становая.

"По мнению аналитиков, Путин стремится к саммиту с Трампом, на котором два лидера могли бы выработать приемлемое для Москвы урегулирование, отбросив украинское руководство, которое Путин отвергает как нелегитимное", - говорится в статье.

Эксперты считают, что угроза Трампа ввести новые санкции отражает его понимание того, что сделка может затянуться. При этом такое поведение может "оттолкнуть Россию от стола переговоров".

"Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то как нужно общаться с русскими", - сказал Олег Игнатов, аналитик Международной кризисной группы, занимающейся урегулированием конфликтов.

Напомним, Трамп пригрозил, что если не удастся заключить соглашение по Украине в ближайшее время, США введет против РФ максимально жесткие санкции и обрушит цену на нефть.

Война в Украине идет 1066-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 января 2025 года в обновляемом онлайне.