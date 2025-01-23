Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что желает немедленно встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме после онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в режиме онлайн.

"Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы уедем как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", – сказал президент США.

Также Трамп заявил, что не знает, заставят ли санкции сесть Россию за стол переговоров с Украиной, но "сделка необходима".

Между тем российские издания публикуют видео кортежа Путина, который ночью едет в Кремль.

Это тут же связали с заявлением Трампа о желании встретиться с президентом РФ. Однако официальных подтверждений подготовки разговора президентов РФ и США, а также их встречи пока нет.

Ранее сегодня Трамп говорил, что будет "очень рад" встретиться с президентом России ради окончания войны.

А посланник по особым поручениям в администрации Трампа Ричард Гренелл раскритиковал Джо Байдена за отсутствие контактов с Путиным.