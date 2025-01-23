Посланник по особым поручениям в администрации Дональда Трампа Ричард Гренелл раскритиковал Джо Байдена за отсутствие контактов с Владимиром Путиным.

"За последние несколько лет было много разговоров о том, что нужно больше военных расходов и больше войны. Позвольте привести пример. Владимир Путин и Джо Байден не разговаривали более 3,5 лет. Мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Вы должны уметь разговаривать с людьми. Разговор – это тактика. И вы не сможете решить проблемы мирным путем, если не будете вести разговоры. И я поэтому думаю, что существует огромное разочарование американцев тем, что мы тратим сотни миллиардов долларов, а наши лидеры не разговаривают друг с другом, чтобы попытаться решить проблемы", – сказал Гренелл на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также Гренелл раскритиковал международных партнеров Украины, в частности, министров иностранных дел стран Европы, которые не пытались остановить войну, хотя Байден владел данными разведки о намерениях России вторгнуться в Украину.

"Джо Байден месяцами рассказывал миру, что американцы имеют доказательства разведки, что война вот-вот начнется. И мы считаем довольно шокирующим тот факт, что так много министров иностранных дел в Европе, так много американских политиков тогда просто не пытались остановить войну", – заявил он.

Кроме того, спецпредставитель Трампа вступил в дискуссию с генсеком НАТО Марком Рютте в отношении вступления Украины в альянс.

Рютте сказал, что "есть определенная готовность ко вступлению Украины в НАТО. Нам просто нужно решить, когда это произойдет".

"Вы столкнетесь с огромным противодействием в Америке, если генеральный секретарь НАТО будет говорить о присоединении Украины к НАТО. Именно американский народ платит за оборону. Вы не можете просить американский народ расширить зонтик НАТО, когда нынешние члены не вносят свой справедливый вклад. Это касается, например, голландцев, которые должны увеличить свою часть", – сказал Гренелл Рютте.

В ответ Рютте заявил, что страны НАТО должны больше тратить денег на военные цели. И 2% ВВП для этого мало.

Ранее Гренелл предлагал Трампу свой сценарий урегулирования в Украине. Он включает создание "автономных зон" на востоке страны. При этом, по его словам, членство Украины в НАТО "не отвечает интересам Америки".

Между тем сам Трамп заявил, что будет работать над окончанием войны в Украине вместе с Китаем.