Трамп заявил, что будет работать над окончанием войны в Украине вместе с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над установлением мира в Украине вместе с Китаем, с которым у него хорошие отношения.
Об этом он сказал во время выступления во видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"У меня очень хорошие отношения с Китаем. Си звонил мне. У Китая достаточно силы, чтобы повлиять на Россию, чтобы она закончила немедленно войну. Мы будем это делать вместе с Китаем – завершать этот военный конфликт", – сказал глава Белого дома.
Напомним, Трамп за несколько дней до инаугурации провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпинем. Стороны кроме прочего обсуждали Украину.
Также Трамп раскритиковал Пекин за недостаточные, по его мнению, усилия по прекращению войны в Украине.
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