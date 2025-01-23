Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над установлением мира в Украине вместе с Китаем, с которым у него хорошие отношения.

Об этом он сказал во время выступления во видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"У меня очень хорошие отношения с Китаем. Си звонил мне. У Китая достаточно силы, чтобы повлиять на Россию, чтобы она закончила немедленно войну. Мы будем это делать вместе с Китаем – завершать этот военный конфликт", – сказал глава Белого дома.

Напомним, Трамп за несколько дней до инаугурации провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпинем. Стороны кроме прочего обсуждали Украину.

Также Трамп раскритиковал Пекин за недостаточные, по его мнению, усилия по прекращению войны в Украине.