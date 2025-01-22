Президент США Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России, если она откажется от переговоров по Украине.

Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

На вопрос журналиста, будут ли новые санкции против России в случае отказа Владимира Путина, Трамп ответил: "Вполне вероятно" (sounds likely).

Ранее он говорил, что продолжение войны может стать разрушительным для российской экономики.

Также Трамп заявил, что во время недавнего разговора призвал Си Цзиньпина "вмешаться, чтобы остановить происходящее в Украине".

"Он (Си Цзиньпин - Ред.) не сделал многого в этом направлении. У него много власти, как и у нас. Я сказал: "Вы должны это уладить". Мы это обсуждали", - сказал Трамп.

Также Трамп не ответил прямо на вопрос журналистов, будет ли он продолжать поставки оружия в Украину или "скоро перекроет кран".

"Мы посмотрим на это, мы говорим с Зеленским, мы поговорим очень скоро с президентом Путиным, и мы посмотрим, как это все повернется… Я думаю, что Евросоюз должен платить гораздо больше, чем они платят, потому что при Байдене у нас было на 200 миллиардов долларов больше. Это (война в Украине - Ред.) влияет на них больше, чем на нас, между нами океан… ЕС должен уравнять (расходы по Украине - Ред.). Мы что, дураки? Ответ - да, они вполне могут так подумать", - сказал Трамп.

Напомним, журналист сообщил, что в Министерстве обороны Соединённых Штатов уволены или отстранены все чиновники, отвечавшие за военную помощь Киеву.