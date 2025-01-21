Объявленная Дональдом Трампом приостановка на 90 дней помощи от США иностранным государствам коснется в первую очередь средств, выделяемых американскими государственными агентствами, самое известное в мире из которых - Агенство США по международному развитию (USAID).

Оно очень активно работает и в Украине, где в настоящее время финансирует десятки проектов, как следует из информации на сайте USAID.

Большинство контрактов были заключены USAID с американскими организациями. Один из самых крупных получателей грантов - большая консалтинговая фирма из Вашингтона Chemonics International Inc., которая курирует проекты по повышению "устойчивости украинской демократии", поддержке децентрализации, а также по укреплению системы правосудия в Украине. Реализация некоторых из этих проектов была запланирована до 2026 года.

USAID поддерживает и медиапрограмму Internews Network, которая должна закончиться 30 сентября 2025 года. Цель этой программы - "укрепление роли СМИ в демократических процессах в Украине и расширение доступа граждан к качественной информации для противодействия вредоносному влиянию и поддержке европейской интеграции".

Кроме того, организация Internews Украина получила финансирование программы по продвижению реформ, которые "укрепят Верховную Раду Украины как современный, эффективный институт, который способствует подотчетности и демократическому развитию в Украине".

Международная некоммерческая организация Pact получила финансирование от USAID по нескольким программам укрепления гражданского сообщества, а также в сфере медицины.

Так, программа по восстановлению и устойчивости системы общественного здравоохранения в Украине (действует до 2027 года) направлена на "укрепление потенциала правительства Украины по предотвращению, выявлению и реагированию на угрозы общественному здоровью, поддержку критически важных услуг общественного здравоохранения во время кризиса, расширение поддержки психического здоровья для населения, пострадавшего от войны".

Частный фонд "Евразия" получил финансирование программы по "цифровой трансформации Украины". Эта программа должна была завершиться в декабре 2028 года.

Глобальная компания DAI еще в 2020 году получила грант от USAID на проект кибербезопасности критической инфраструктуры в Украине, который должен завершиться 16 сентября 2025 года. Проект включает три компонента: укрепление благоприятной среды, развитие рабочей силы и создание устойчивой индустрии в сфере кибербезопасности. Еще в пакете DAI - антикоррупционные проекты и проекты в агросекторе.

Центр передового опыта аудита Счетной палаты США выполняет проект по помощи Счетной палате Украины в проведении аудита расходов государственного бюджета, включая прямую бюджетную поддержку со стороны правительства США. Этот проект запланирован с января 2023 года по январь 2026 года.

Американская ассоциация юристов в рамках инициативы по обеспечению верховенства права с мая 2024 года и до мая 2029 года занимается программой помощи украинцам в "достижении справедливости и устранении социальных разногласий, возникших в результате полномасштабного вторжения России".

Глобальная организация развития и образования IREX курирует проект "Национальная идентичность Украины через молодежь". Проект рассчитан до 2027 года и его целью является "формирование у молодых людей чувства личной ответственности за демократическое европейское будущее Украины путем дальнейшей мобилизации молодежного лидерства вокруг ценностной концепции украинской идентичности".

Гражданская сеть "ОПОРА" получила финансирование на проект по контролю выборов и политических процессов. Период действия проекта - с 1 ноября 2022 года по 31 января 2026 года.

Также USAID выделяла прямую бюджетную поддержку правительству Украины.

Как говорится на сайте Агентства, с 24 февраля 2022 года USAID предоставило Украине гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов США, помощь в целях развития на сумму 5 млрд долларов США и более 30 млрд долларов США в виде прямой бюджетной поддержки.

Ранее нардеп Ярослав Железняк утверждал, что приостановка Трампом международной помощи не касается военных поставок для ВСУ.

Между тем, по данным опросов, больше половины американцев считают чрезмерными расходы США на поддержку Украины.