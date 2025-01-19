Более половины (51%) опрошенных американцев считают, что Вашингтон тратит слишком много денег на поддержку Киева.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Ipsos, которые публикует газета The New York Times.

Так, с утверждением, что "США тратят слишком много денег на военную помощь Украине" согласились 67% республиканцев и 37% демократов.

17% опрошенных считают, что американская поддержка Украины недостаточна, 28% респондентов оценивают уровень помощи Киеву как достаточный.

Также 53% опрошенных американцев считают, что Белый дом тратит слишком много денег на военную помощь Израилю.

Ранее в США провели социологический опрос, показавший, что половина американцев ждут завершения российско-украинского конфликта. Так, 50% опрошенных заявили, что нужно "добиться скорейшего прекращения огня, даже если это означает, что Украина не вернёт все свои земли". Летом 2022 года такой точки зрения придерживался 31%. При этом 48% жителей США выступили за то, чтобы продолжать помогать Киеву отвоёвывать территории (два года назад было 66%).

Также, напомним, за минувший год увеличилось количество украинцев, готовых к отказу от части территорий ради прекращения войны.

В декабре 2023 года таких было 19%, а в декабре 2024 – уже 38%.