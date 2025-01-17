На улицах южного областного центра Украины среди военных провели опрос, осуждают ли они своих сограждан, которые прячутся от мобилизации и не хотят служить в армии.

Кадры с ответами служащих ВСУ опубликовали местные телегам-каналы.

Почти все опрошенные девушкой мужчины имеют ранения, один из них сидит в инвалидной коляске с забинтованными ногами.

Далее следуют их ответы.

"Я не могу их (уклонистов - Ред.) осуждать [...] у кажого есть своя совесть. У нас не видно, ни края, ни конца (войны - Ред.) – вряд ли они хотят на такое пойти".

"Нет осуждения. Осуждать человека за то, что он боится пойти умереть за тех, кто потом ему плюнет в спину?"

"Ни в коем случае – это их жизнь, их выбор. Никто не хочет умирать. Там (на фронте - Ред.) другая жизнь, другая атмосфера – все друг друга закаляют, поддерживают. Но итог-то один: либо ты кого-то убиваешь, либо убьют тебя".

"Тут забрали – оттуда он убежит. Зачем?"

"Я ни в коем случае их не осуждаю. Все эти ВСП, ТЦК не поднимают добровольческий дух. Нет добровольческого духа."

"Осуждать всех под одну гребёнку тоже нельзя. Много людей работает для того, чтобы мы как-то держались и страна как-то держалась", - говорит участник опроса.

"Это (уклонение от мобилизации - Ред.) их выбор, поэтому я не знаю... Как можно осуждать человека, мужчину, если он понимает, что не вытянет?", заключил респондент.

Ранее мы публиковали результаты опроса, согласно которым уменьшается число украинцев, готовых терпеть войну "столько, сколько потребуется".

Также статистика показывает, что большинство опрошенных хотят, чтобы война как можно скорее закончилась.