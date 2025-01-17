Двум офицерам Вооружённых сил Украины отказали в предоставлении мест в столичном хостеле.

Об этом сообщил военнослужащий Дмитрий Плетенчук на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, девушка за стойкой в приёмной объяснила это тем, что "военные опасны". Номер телефона руководства заведения она также отказалась предоставлять.

"Интересно, это личная позиция или владельцев заведения? [...] К сожалению, до сих пор существует часть общества, которая считает, что можно оставаться в стороне от этой войны. [...] Тем более что мы не выбирали эту войну. Я не говорю уже об элементарном уважении. [...] Конечно, у ребят может возникнуть множество вопросов, например, "а стоило ли их защищать?" – пишет военный.

Ранее военнослужащий ГУР убил человека в ходе конфликта, когда произошла стрельба в киевском отеле Sky Loft.

Ещё трое участников драки получили подозрения в хулиганстве.

Также стало известно, что во Львове пьяный военный изнасиловал и избил до смерти знакомого в гостинице.

Как писали местные издания, мужчина проходил службу в ВСУ и возвращался с учений в Британии.