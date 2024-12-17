"У вас инвалидность на голову, да?" Полиция отказалась показывать документы ветерану войны и унизила его
В Днепропетровской области полиция провела жесткое задержание ветерана войны со сломанной рукой.
Видео инцидента появилось в соцсетях.
Как понятно из видео, ветерана из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным Ямаха остановили полицейские для проверки документов. Когда он попросил полицейских показать свои служебные удостоверения, вспыхнул конфликт.
Ямаха заявил полиции, что имеет инвалидность, на что один из полицейских спросил: "А какая у вас инвалидность? На голову, да?"
Между тем в руке у военного стоит металлическая пластина, он признан лицом с инвалидностью в результате войны.
На ролик отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"По состоянию на сегодняшний день органы полиции начали служебное расследование. Я как омбудсман Украины обратился с запросом к председателю Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства относительно недопущения подобного в будущем... Держу ситуацию на личном контроле", - написал Лубинец.
Руководство областного главка полиции подтвердило, что инициировало служебную проверку, чтобы определить, действительно ли наряд полиции на месте происшествия действовал в рамках закона.
Ранее в Харькове сотрудники ТЦК избили освобожденного из плена военнослужащего.
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