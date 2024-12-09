Второй день подряд в Харькове взрывают бомбу возле отделения полиции
В Харькове второй раз взорвали взрывное устройство у отделения полиции.
Сообщения об этом были опубликованы на странице областной службы Полиции Украины в Фейсбуке.
Правоохранители сообщают, что последний инцидент произошёл 9 декабря около 16:30. В результате взрыва неустановленного устройства были повреждены окна здания, пострадавших нет.
Предыдущая попытка подрыва отделения полиции в обласном центре Харьковщины произошла в воскресенье.
Взрыв прогремел в Слободском районе города. В результате детонации неизвестного устройства оказался повреждён фасад здания без пострадавших.
Ранее двое несовершеннолетних в Киевской области пытались взорвать здание полиции по "заказу" россиян.
На закупку необходимых матриалов школьникам перечислили деньги на банковскую карту. Однако после выполнения заказа основную часть денег подростки так и не получили, а их "куратор" пропал со связи.
Также мы сообщали, что в Киеве произошло покушение на патрульных, приехавших по вызову от "пострадавшей".
Девушка, позвонившая 102, заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Она назвала адрес квартиры, где якобы находилась и добавила, что входные двери не заперты.