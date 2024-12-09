В Харькове второй раз взорвали взрывное устройство у отделения полиции.

Сообщения об этом были опубликованы на странице областной службы Полиции Украины в Фейсбуке.

Правоохранители сообщают, что последний инцидент произошёл 9 декабря около 16:30. В результате взрыва неустановленного устройства были повреждены окна здания, пострадавших нет.

Предыдущая попытка подрыва отделения полиции в обласном центре Харьковщины произошла в воскресенье.

Взрыв прогремел в Слободском районе города. В результате детонации неизвестного устройства оказался повреждён фасад здания без пострадавших.

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